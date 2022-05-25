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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:31
Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:04
Що за нафік? Штовхнув Аккордом кошти на карту izi - намалювало в квиташці ізі коміс. Хоча гроші зарахувалися всі. Можливо після проведення по рахунку цю комісію знімуть з карти. Що це за покращення у izi? Начебто в тарифах поповнення п2п з інших карт безкоштовно було?
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