izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 09:25
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
dagnugofyi
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:31
dagnugofyi написав:
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
Малоймовірно, але пробуйте.
lloydbanksua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01
lloydbanksua написав: dagnugofyi написав:
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
Малоймовірно, але пробуйте.
І звісно треба вказувати не реєстрацію, а фактичне проживання.
Bosstone
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:04
Що за нафік? Штовхнув Аккордом кошти на карту izi - намалювало в квиташці ізі коміс. Хоча гроші зарахувалися всі. Можливо після проведення по рахунку цю комісію знімуть з карти. Що це за покращення у izi? Начебто в тарифах поповнення п2п з інших карт безкоштовно було?
1finanсier
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:45
Коли тут Р.Д.? Останній день місяця чи сьогодні?
Кочевник
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:48
РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!
Amethyst
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:01
Amethyst написав:
РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!
Остання версія. Видно лише мін платіж і все. Ні суму в грейсі (її хоч пам'ятаю), ні дату погашення знайти не зміг.
Кочевник
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16
Кочевник написав: Amethyst написав:
РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!
Остання версія. Видно лише мін платіж і все. Ні суму в грейсі (її хоч пам'ятаю), ні дату погашення знайти не зміг.
Ви осюди тицяєте і там нічого немає по кредліміту?
Amethyst
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:53
Інтуїтивний інтерфейс для людей з екстрасенсорними здібностями.
klug
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