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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:25

Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
dagnugofyi
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:31

  dagnugofyi написав:Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?

Малоймовірно, але пробуйте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01

  lloydbanksua написав:
  dagnugofyi написав:Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?

Малоймовірно, але пробуйте.

І звісно треба вказувати не реєстрацію, а фактичне проживання.
Bosstone
 
Повідомлень: 2092
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:04

Що за нафік? Штовхнув Аккордом кошти на карту izi - намалювало в квиташці ізі коміс. Хоча гроші зарахувалися всі. Можливо після проведення по рахунку цю комісію знімуть з карти. Що це за покращення у izi? Начебто в тарифах поповнення п2п з інших карт безкоштовно було?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:45

Re: izibank

Коли тут Р.Д.? Останній день місяця чи сьогодні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:48

РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:01

  Amethyst написав:РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!

Остання версія. Видно лише мін платіж і все. Ні суму в грейсі (її хоч пам'ятаю), ні дату погашення знайти не зміг.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16

  Кочевник написав:
  Amethyst написав:РД - Останній робочий день місяця, тобто -- 31/05/22
І іЗі чудово це відображує в аплікухЭ... причому і для наступного місяця теж!

Остання версія. Видно лише мін платіж і все. Ні суму в грейсі (її хоч пам'ятаю), ні дату погашення знайти не зміг.

Ви осюди тицяєте і там нічого немає по кредліміту?
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:53

Інтуїтивний інтерфейс для людей з екстрасенсорними здібностями.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:39

Re: izibank

Тицяю, відкривається "налаштування картки". А там нічого про пільговий період.
Кочевник
 
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