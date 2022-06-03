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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:43
Кочевник, не-не, нуна попасть именно в область между буховкой "д" и "-", там точка G (КредЛимит) у иЗи. Потренеруйтесь. Иногда перед этим еще мона свайпом сверху вниз обновить остаток по карте.
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Amethyst
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45
Але дебіли. Ну що за клоуни...
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Кочевник
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:48
Ще згадав про попаданню в іншу точку, щоби показало CVV. Якісь хворі хіпстери писали оболонку.
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:19
На карте izibank было 10к грн кредитного лимита, на карте Б5 — где-то 2,2к грн. По данным картам было в прошлом месяце использовано полностью кредитные средства.
Позавчера по Б5 внёс ОМП + пару грн, чтобы осталось 2к грн задолженности. На карте izibank внёс ОМП + грн, чтобы до конца месяца загасить 9,4к грн.
Сегодня утром по обоим картам банк срезал кредитные лимиты по сумме задолженности. Всё в льготном периоде )
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Howl
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:23
пришло у Вайбер
Відсьогодні банком було тимчасово зменшено кредитні ліміти.
У зв'язку з ініціативою НБУ ми змушені зменшити ваш кредитний ліміт до рівня заборгованості.
Найближчим часом ми знайдемо рішення і повернемось з новинами.
Важливо:
Залишившийся кредитний ліміт можно використовувати, на поточних умовах, як і раніше.
Він не буде зменшений у разі погашення поточної заборгованості.
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:01
Да, Изя порубил лимит под корень. Точнее остатки лимита, основную часть которого убрал еще в начале войны.
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Кащей
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:30
Как вернуться в грейс ?
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b555
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:31
b555, вывести СЧЁТ в нуль.
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Howl
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:52
Howl написав:
b555, вывести СЧЁТ в нуль.
Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.
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Порт
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:54
Порт написав: Howl написав:
b555, вывести СЧЁТ в нуль.
Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.
Ну иЗи ж вот токашо пообещал, шо больше резать не будет.
Вот тока ОДИН раз было, утром седня не удержался
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Amethyst
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