RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:43

Кочевник, не-не, нуна попасть именно в область между буховкой "д" и "-", там точка G (КредЛимит) у иЗи. Потренеруйтесь. Иногда перед этим еще мона свайпом сверху вниз обновить остаток по карте.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45

Re: izibank

Але дебіли. Ну що за клоуни...
Кочевник
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 16.02.17
Подякував: 359 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:48

Re: izibank

Ще згадав про попаданню в іншу точку, щоби показало CVV. Якісь хворі хіпстери писали оболонку.
Кочевник
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 16.02.17
Подякував: 359 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:19

Re: izibank

На карте izibank было 10к грн кредитного лимита, на карте Б5 — где-то 2,2к грн. По данным картам было в прошлом месяце использовано полностью кредитные средства.

Позавчера по Б5 внёс ОМП + пару грн, чтобы осталось 2к грн задолженности. На карте izibank внёс ОМП + грн, чтобы до конца месяца загасить 9,4к грн.

Сегодня утром по обоим картам банк срезал кредитные лимиты по сумме задолженности. Всё в льготном периоде )
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:23

пришло у Вайбер
Відсьогодні банком було тимчасово зменшено кредитні ліміти.
У зв'язку з ініціативою НБУ ми змушені зменшити ваш кредитний ліміт до рівня заборгованості.
Найближчим часом ми знайдемо рішення і повернемось з новинами.

Важливо:
Залишившийся кредитний ліміт можно використовувати, на поточних умовах, як і раніше.
Він не буде зменшений у разі погашення поточної заборгованості.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:01

Re: izibank

Да, Изя порубил лимит под корень. Точнее остатки лимита, основную часть которого убрал еще в начале войны.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 30.08.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:30

Как вернуться в грейс ?
b555
 
Повідомлень: 22
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:31

Re: izibank

b555, вывести СЧЁТ в нуль.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:52

  Howl написав:b555, вывести СЧЁТ в нуль.

Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.
Порт
 
Повідомлень: 895
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:54

  Порт написав:
  Howl написав:b555, вывести СЧЁТ в нуль.

Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.

Ну иЗи ж вот токашо пообещал, шо больше резать не будет.
Вот тока ОДИН раз было, утром седня не удержался :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 155156157158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1574)
03.06.2022 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.