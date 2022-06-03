|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:58
Amethyst написав: Порт написав: Howl написав:
b555, вывести СЧЁТ в нуль.
Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.
Ну иЗи ж вот токашо пообещал, шо больше резать не будет.
Вот тока ОДИН раз было, утром седня не удержался
Читал, читал. На заборе тоже много чего написано. Монобанк в своё время тоже срезал лимит после каждого пополнения до суммы остатка.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:05
Я знаю срежут лимит риск есть
Деньги надо чтобы переночевали для возврата в грейс
Или надо чтобы переночевали в ночь с 31 не 1е
Или достаточно в тебя месяца Гасить частями и сразу тратить как в моно!
-
b555
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 23.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:10
b555 написав:
для возврата в грейс
достаточно погасить текущую задолженность, т.е. убедиться, шо приход проведен по картсчету, а не тока отобразился на карте.
СЭП из др. банка, зачисленный в опервремя, даёт 100% гарантию
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2443
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
Хехе, другий раз вже зарізали, хоч він і нецікавий
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8906
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|