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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:58

  Amethyst написав:
  Порт написав:
  Howl написав:b555, вывести СЧЁТ в нуль.

Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.

Ну иЗи ж вот токашо пообещал, шо больше резать не будет.
Вот тока ОДИН раз было, утром седня не удержался :mrgreen:

Читал, читал. На заборе тоже много чего написано. Монобанк в своё время тоже срезал лимит после каждого пополнения до суммы остатка.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:05

Я знаю срежут лимит риск есть
Деньги надо чтобы переночевали для возврата в грейс
Или надо чтобы переночевали в ночь с 31 не 1е
Или достаточно в тебя месяца Гасить частями и сразу тратить как в моно!
b555
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:10

Re: izibank

  b555 написав:для возврата в грейс

достаточно погасить текущую задолженность, т.е. убедиться, шо приход проведен по картсчету, а не тока отобразился на карте.
СЭП из др. банка, зачисленный в опервремя, даёт 100% гарантию
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41

Re: izibank

Хехе, другий раз вже зарізали, хоч він і нецікавий ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:30

  chipmunk написав:Хехе, другий раз вже зарізали, хоч він і нецікавий ;)

b5 tascom - minus
izibank - minus
sportbank - minus
Tigipko WTF ???
Знающие , дебетные средства с Уикенд карты ТАСКОМ с какого приложения можно снять без комиссии со стороны ТАС :?:
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:34

Re: izibank

Sportbank уже начал восстанавливать лимиты.
ingtrans
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