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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:58
Amethyst написав: Порт написав: Howl написав:
b555, вывести СЧЁТ в нуль.
Они срежут лимит в ноль после досрочного пополнения. Не ведитесь на эти заманухи. Попользовались кредитными, а теперь ждите расчетной даты и забудьте про эту помойку.
Ну иЗи ж вот токашо пообещал, шо больше резать не будет.
Вот тока ОДИН раз было, утром седня не удержался
Читал, читал. На заборе тоже много чего написано. Монобанк в своё время тоже срезал лимит после каждого пополнения до суммы остатка.
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Порт
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:05
Я знаю срежут лимит риск есть
Деньги надо чтобы переночевали для возврата в грейс
Или надо чтобы переночевали в ночь с 31 не 1е
Или достаточно в тебя месяца Гасить частями и сразу тратить как в моно!
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b555
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:10
b555 написав:
для возврата в грейс
достаточно погасить текущую задолженность, т.е. убедиться, шо приход проведен по картсчету, а не тока отобразился на карте.
СЭП из др. банка, зачисленный в опервремя, даёт 100% гарантию
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
Хехе, другий раз вже зарізали, хоч він і нецікавий
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chipmunk
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Додано: Суб 04 чер, 2022 07:30
chipmunk написав:
Хехе, другий раз вже зарізали, хоч він і нецікавий
b5 tascom - minus
izibank - minus
sportbank - minus
Tigipko WTF ???
Знающие , дебетные средства с Уикенд карты ТАСКОМ с какого приложения можно снять без комиссии со стороны ТАС
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sens
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Додано: Суб 04 чер, 2022 07:34
Sportbank уже начал восстанавливать лимиты.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:12
Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:26
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?
В мае еще отдавали. Естественно через отделение ТАСа. Но будьте готовы к неприятным сюрпризам. Я начал через горячку заказывать валюту (Евро) за неделю до окончания депо на конкретное отделение в центре города. Меня всю неделю кормили "завтраками", что отделение вот вот ответит на их запрос, но отделение все никак не отвечало. Хотя я за неделю до этого даже заходил в это отделение - оно работало, но на вопрос как заказать валюту под "изи" - посылали в сторону горячки. В итоге в день окончания депо мне горячка сказала что в данном отделении валюты нет. Как альтернативу предложили забрать вклад в другом отделении, которое и дальше и добираться туда неудобнее. Но валюта там была и вклад свой там я забрал в тот же день. Но из этой истории я делаю вывод, что банк просто тупо решил сэкономить на инкассации - типа пусть это будет проблема клиента - как доехать до неудобного отделения - платить за инкассаторов Тасе влом. В общем банк хитропопый и не клиентоориентированный.
Ну и за снятие валюты с изи - надеюсь вы же в курсе - надо будет заплатить 15 грн. не зависимо от суммы снятия. Еще когда осенью размещал вклад - горячка трандела что рассматривается вопрос отмены этого комиса именно под вклады - но за полгода ничего не сделали
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WallNutPen
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:43
WallNutPen ,Тільки в еквіваленті 100тис.віддають? Чи у вас була більшою сума?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 06 чер, 2022 10:17
_PORT_UA написав:WallNutPen
,Тільки в еквіваленті 100тис.віддають? Чи у вас була більшою сума?
У меня была сумма меньше. Но больше 100000 могут выдать только в случае если ваш населенный пункт находится недалеко от зоны боевых действий. Я так в Радабанке 6100 баксов получал. Как мне объяснили НБУ дал право руководителю банка принимать решение о выплате сумм 100к+ грн. в эквиваленте именно в таких случаях. Поэтому если ваш город недалеко от линии фронта вам думаю надо решать вопрос с начальником конкретного отделения Таса. А если фронт далеко - то тогда скорее всего только до 100к в день
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WallNutPen
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