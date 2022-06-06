Додано: Пон 06 чер, 2022 09:26

_PORT_UA написав: Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає? Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В мае еще отдавали. Естественно через отделение ТАСа. Но будьте готовы к неприятным сюрпризам. Я начал через горячку заказывать валюту (Евро) за неделю до окончания депо на конкретное отделение в центре города. Меня всю неделю кормили "завтраками", что отделение вот вот ответит на их запрос, но отделение все никак не отвечало. Хотя я за неделю до этого даже заходил в это отделение - оно работало, но на вопрос как заказать валюту под "изи" - посылали в сторону горячки. В итоге в день окончания депо мне горячка сказала что в данном отделении валюты нет. Как альтернативу предложили забрать вклад в другом отделении, которое и дальше и добираться туда неудобнее. Но валюта там была и вклад свой там я забрал в тот же день. Но из этой истории я делаю вывод, что банк просто тупо решил сэкономить на инкассации - типа пусть это будет проблема клиента - как доехать до неудобного отделения - платить за инкассаторов Тасе влом. В общем банк хитропопый и не клиентоориентированный.Ну и за снятие валюты с изи - надеюсь вы же в курсе - надо будет заплатить 15 грн. не зависимо от суммы снятия. Еще когда осенью размещал вклад - горячка трандела что рассматривается вопрос отмены этого комиса именно под вклады - но за полгода ничего не сделали