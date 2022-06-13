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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:31

Требователи

Банк совсем "рамсы попутал" - дословное (стилистика и пунктуация сохранена) СМС от сегодня, при отсутствии просроченной задолженности,
Увага! сума відсотків за користування кредитними коштами = 100&! СПЛАТІТЬ негайно!

Такого в моей коммерческой практике ещё не было, чтобы по ранее согласованной договорённости, с меня контрагенты что-либо требовали (!) раньше срока (намного раньше).
Судя по тону - истерика в банке, пора сворачиваться
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:14

Re: izibank

хорошо что не успел согласовать кред лимит еще
мейби им следует вообще закрыть изи и тас а оставить спорт как более перспективный?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:20

  wtf написав:хорошо что не успел согласовать кред лимит еще
мейби им следует вообще закрыть изи и тас а оставить спорт как более перспективный?

На чем спорт будет работать, если они тас закроют? :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:26

  lloydbanksua написав:На чем спорт будет работать, если они тас закроют? :mrgreen:

На протеїнах, очевидно ж.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:45

  kulikrom написав:Банк совсем "рамсы попутал" - дословное (стилистика и пунктуация сохранена) СМС от сегодня, при отсутствии просроченной задолженности,
Увага! сума відсотків за користування кредитними коштами = 100&! СПЛАТІТЬ негайно!

Такого в моей коммерческой практике ещё не было, чтобы по ранее согласованной договорённости, с меня контрагенты что-либо требовали (!) раньше срока (намного раньше).
Судя по тону - истерика в банке, пора сворачиваться

Тоже удивили сегодня прислав такое сообщение:
"Доброго дня!
Звертаємо увагу, що відсотки за користування кредитними коштами потрібно вносити щомісячно!
Сума до сплати - 100!
Вчасна оплата - запорука стабільності та розвитку економіки!"
Карта в льготном периоде до 30.06. Какие нафик проценты. Ну а последняя фраза как при строительстве коммунизма.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:26

Мне прислали более адекватный текст - просьба погасить до 16-00 30 июня. Тут видимо, всё зависит от исполнителя, Поручат какому нибудь подорваному идиоту, он и разбивает лоб банку.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:20

Re: izibank

Подняли ставки: 13-14%. Спортбанк выигрывает на короткую дистанцию. Изи - на длинную.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:21

Ізя продовжує дивувати своїм izi-інтерфейсом: номера рахунку заначки немає ніде у розділі депо (навіть у договорі), але його можна знайти у розділі "поділитися реквізитами картки". Крім того, у договорі досі світить 4%.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:30

  klug написав:Крім того, у договорі досі світить 4%.

У мене договір про заначку датований 2020 роком, коли видкривалась карта. То мабудь початковий текст договору на може мінятись. Головне шо у самому додатку вже світить до 10% на відміну від того ж Спорту де й досі світить 5,5%
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:03

  WallNutPen написав:Головне шо у самому додатку вже світить до 10% на відміну від того ж Спорту де й досі світить 5,5%

У Спорті треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
klug
 
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