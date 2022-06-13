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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 15:31
Банк совсем "рамсы попутал" - дословное (стилистика и пунктуация сохранена) СМС от сегодня, при отсутствии просроченной задолженности,
Увага! сума відсотків за користування кредитними коштами = 100&! СПЛАТІТЬ негайно!
Такого в моей коммерческой практике ещё не было, чтобы по ранее согласованной договорённости, с меня контрагенты что-либо требовали (!) раньше срока (намного раньше).
Судя по тону - истерика в банке, пора сворачиваться
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kulikrom
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:14
хорошо что не успел согласовать кред лимит еще
мейби им следует вообще закрыть изи и тас а оставить спорт как более перспективный?
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wtf
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:20
wtf написав:
хорошо что не успел согласовать кред лимит еще
мейби им следует вообще закрыть изи и тас а оставить спорт как более перспективный?
На чем спорт будет работать, если они тас закроют?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 чер, 2022 17:26
lloydbanksua написав:
На чем спорт будет работать, если они тас закроют?
На протеїнах, очевидно ж.
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klug
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Додано: Сер 08 чер, 2022 20:45
kulikrom написав:
Банк совсем "рамсы попутал" - дословное (стилистика и пунктуация сохранена) СМС от сегодня, при отсутствии просроченной задолженности,
Увага! сума відсотків за користування кредитними коштами = 100&! СПЛАТІТЬ негайно!
Такого в моей коммерческой практике ещё не было, чтобы по ранее согласованной договорённости, с меня контрагенты что-либо требовали (!) раньше срока (намного раньше).
Судя по тону - истерика в банке, пора сворачиваться
Тоже удивили сегодня прислав такое сообщение:
"Доброго дня!
Звертаємо увагу, що відсотки за користування кредитними коштами потрібно вносити щомісячно!
Сума до сплати - 100!
Вчасна оплата - запорука стабільності та розвитку економіки!"
Карта в льготном периоде до 30.06. Какие нафик проценты. Ну а последняя фраза как при строительстве коммунизма.
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lara_08
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Додано: Чет 09 чер, 2022 09:26
Мне прислали более адекватный текст - просьба погасить до 16-00 30 июня. Тут видимо, всё зависит от исполнителя, Поручат какому нибудь подорваному идиоту, он и разбивает лоб банку.
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Порт
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Додано: Пон 13 чер, 2022 07:20
Подняли ставки: 13-14%. Спортбанк выигрывает на короткую дистанцию. Изи - на длинную.
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Vorlon
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:21
Ізя продовжує дивувати своїм izi-інтерфейсом: номера рахунку заначки немає ніде у розділі депо (навіть у договорі), але його можна знайти у розділі "поділитися реквізитами картки". Крім того, у договорі досі світить 4%.
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:30
klug написав:
Крім того, у договорі досі світить 4%.
У мене договір про заначку датований 2020 роком, коли видкривалась карта. То мабудь початковий текст договору на може мінятись. Головне шо у самому додатку вже світить до 10% на відміну від того ж Спорту де й досі світить 5,5%
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WallNutPen
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:03
WallNutPen написав:
Головне шо у самому додатку вже світить до 10% на відміну від того ж Спорту де й досі світить 5,5%
У Спорті треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
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klug
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