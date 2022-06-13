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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:33
Пушнули, що заначка 10%
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chipmunk
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:25
chipmunk написав:
Пушнули, що заначка 10%
А Рюкзак усе одно вигідніший, бо там капіталізація щотижнева.
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26
klug написав: chipmunk написав:
Пушнули, що заначка 10%
А Рюкзак усе одно вигідніший, бо там капіталізація щотижнева.
как раз сидел думал, что лучше, пока скунс тупит.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04
а он всегда так тупит?
регнулся в воскресенье через дию, до сих пор висит телега - хвильку проверяем подпись
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:36
проблема на стороне дии явно
в банке все чотко
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:09
Starter пните гарячку
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