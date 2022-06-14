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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:33

Re: izibank

Пушнули, що заначка 10%
chipmunk
 
Повідомлень: 8911
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:25

  chipmunk написав:Пушнули, що заначка 10%

А Рюкзак усе одно вигідніший, бо там капіталізація щотижнева.
klug
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 18.08.14
Подякував: 301 раз.
Подякували: 958 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26

  klug написав:
  chipmunk написав:Пушнули, що заначка 10%

А Рюкзак усе одно вигідніший, бо там капіталізація щотижнева.

как раз сидел думал, что лучше, пока скунс тупит.
Ромасик
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Повідомлень: 4738
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 720 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04

а он всегда так тупит?
регнулся в воскресенье через дию, до сих пор висит телега - хвильку проверяем подпись
Starter
 
Повідомлень: 217
З нами з: 01.12.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:36

Re: izibank

проблема на стороне дии явно
в банке все чотко
wtf
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Повідомлень: 496
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:09

Starter пните гарячку
Ромасик
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Повідомлень: 4738
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 720 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:47

Re: izibank

  Ромасик написав:пните гарячку

так а как ее пнуть то? на экране нет никаких кнопок, только текст, а если окно убить оно прделагает номер телефона ввести и все по новой - висит эта хрень

  wtf написав:проблема на стороне дии явно
в банке все чотко

так какое четко, если висит эта хрень от изи, что ждите хвильку какую-то

ПС. Написал в телегу, включили учетку)
Starter
 
Повідомлень: 217
З нами з: 01.12.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:51

  Starter написав:а он всегда так тупит?
регнулся в воскресенье через дию, до сих пор висит телега - хвильку проверяем подпись


Тоже так было.
Electron
 
Повідомлень: 382
З нами з: 01.04.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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  #<1 ... 157158159160
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