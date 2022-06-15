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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:56

  srooxchqe2022 написав:Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору

то кредитные каникулы же у всех
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16

  Ромасик написав:
  srooxchqe2022 написав:Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору

то кредитные каникулы же у всех

Ну да, если не платить, то шрафов не будет, но %% будут начислять и долг будет расти.
КИ будет испорчена (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:50

Amethyst то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.
Ромасик
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Повідомлень: 4770
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:53

  Ромасик написав:Amethyst то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.

А точно, просрочку то банка не рисует на каникукаХ!
Amethyst
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  #<1 ... 158159160161
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