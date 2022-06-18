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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 19:56
srooxchqe2022 написав:
Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору
то кредитные каникулы же у всех
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16
Ромасик написав: srooxchqe2022 написав:
Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору
то кредитные каникулы же у всех
Ну да, если не платить, то шрафов не будет, но %% будут начислять и долг будет расти.
КИ будет испорчена (
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:50
Amethyst то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:53
Ромасик написав:Amethyst
то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.
А точно, просрочку то банка не рисует на каникукаХ!
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:44
Amethyst и это даже не просрочка)
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Ромасик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:37
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать?
Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
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Valeriy237
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54
Valeriy237 написав:
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать? Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать?
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ingtrans
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