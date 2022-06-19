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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 19:56
srooxchqe2022 написав:
Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору
то кредитные каникулы же у всех
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16
Ромасик написав: srooxchqe2022 написав:
Що треба робити та куди дзвонити, шоб призупинити виплати по кредитці? Зараз нема можливості сплачувати, тому шукаю способи поліпшення кредитного договору
то кредитные каникулы же у всех
Ну да, если не платить, то шрафов не будет, но %% будут начислять и долг будет расти.
КИ будет испорчена (
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:50
Amethyst то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:53
Ромасик написав:Amethyst
то и КИ до конца ВП не будет испорчена, насколько я понимаю. Разве что внутри банка и то на пол шишечки.
А точно, просрочку то банка не рисует на каникукаХ!
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:44
Amethyst и это даже не просрочка)
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Ромасик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:37
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать?
Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
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Valeriy237
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54
Valeriy237 написав:
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать? Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать?
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ingtrans
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Додано: Нед 19 чер, 2022 00:00
ingtrans написав: Valeriy237 написав:
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать? Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать?
Дело в том, что сразу после недавнего поднятия учетной ставки НБУ до 25%, ТАС-комбанк и мобильные банки работающие на его базе Спортбанк и IZI-банк, обнулили кредитные лимиты или опустили их до уровня текущей кредитной задолженности.
Спортбанк, восстановил кредитные лимиты практически сразу, ТАС-комбанк уже начал, в процессе, а вот IZI-банк, пока только обещает, что вот-вот вернут
, такая ситуация.
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Valeriy237
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:21
Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.
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Кочевник
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:42
Valeriy237 написав: ingtrans написав: Valeriy237 написав:
Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать? Ждем соответственных действий и от IZI-банк!
А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать?
Дело в том, что сразу после недавнего поднятия учетной ставки НБУ до 25%, ТАС-комбанк и мобильные банки работающие на его базе Спортбанк и IZI-банк, обнулили кредитные лимиты или опустили их до уровня текущей кредитной задолженности.
Спортбанк, восстановил кредитные лимиты практически сразу, ТАС-комбанк уже начал, в процессе, а вот IZI-банк, пока только обещает, что вот-вот вернут
, такая ситуация.
О Спортбанке и ТАСе я в курсе, есть их карты. Но точно так же, как и картой izibank, я ими фактически не пользуюсь (Спортбанком пользовался только по кешбэк по коммуналке), потому что никакого особого смысла пользоваться лимитом одного из этих банков нет. Если у Вас нет карт того же Спортбанка или ТАСа, или карт с лимитами любых других банков, ну или общего кредитного лимита недостаточно, то я ещё понимаю, что можно ждать лимита здесь. А так не понимаю, какой в нем смысл.
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ingtrans
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