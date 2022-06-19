Додано: Нед 19 чер, 2022 08:42

Valeriy237 написав: ingtrans написав: Valeriy237 написав: Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать?

Ждем соответственных действий и от IZI-банк! Что там с кредитными лимитами в IZI-банк, собираются восстанавливать или нет, а то Спортбанк уже восстановил, и собственно ТАС-комбанк уже начал восстанавливать?

А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать? А разве тут кредитный лимит какой-то особенный, что его стоит ждать?



Дело в том, что сразу после недавнего поднятия учетной ставки НБУ до 25%, ТАС-комбанк и мобильные банки работающие на его базе Спортбанк и IZI-банк, обнулили кредитные лимиты или опустили их до уровня текущей кредитной задолженности.

Спортбанк, восстановил кредитные лимиты практически сразу, ТАС-комбанк уже начал, в процессе, а вот IZI-банк, пока только обещает, что вот-вот вернут, такая ситуация. Дело в том, что сразу после недавнего поднятия учетной ставки НБУ до 25%, ТАС-комбанк и мобильные банки работающие на его базе Спортбанк и IZI-банк, обнулили кредитные лимиты или опустили их до уровня текущей кредитной задолженности.Спортбанк, восстановил кредитные лимиты практически сразу, ТАС-комбанк уже начал, в процессе, а вот, такая ситуация.

О Спортбанке и ТАСе я в курсе, есть их карты. Но точно так же, как и картой izibank, я ими фактически не пользуюсь (Спортбанком пользовался только по кешбэк по коммуналке), потому что никакого особого смысла пользоваться лимитом одного из этих банков нет. Если у Вас нет карт того же Спортбанка или ТАСа, или карт с лимитами любых других банков, ну или общего кредитного лимита недостаточно, то я ещё понимаю, что можно ждать лимита здесь. А так не понимаю, какой в нем смысл.