ingtrans - не всеведь завязано на кэшбеках. Существуют и другие способы получения выхлопа от карт. И то что вы не понимаете зачем человеку лимит в изи означает одно - вы просто не умеете его "готовить". Знаю что есть ряд способов (даже не бесплатных) перевода кредитного лимита в оборотные средства, что в условиях повышения стоимости гривны делает вполне интересным использования всех имеющихся в распоряжении кредитных лимитов. Если человек интересуется лимитом, то наверняка он знает как его "готовит".