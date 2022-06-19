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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:57
ingtrans - не всеведь завязано на кэшбеках. Существуют и другие способы получения выхлопа от карт. И то что вы не понимаете зачем человеку лимит в изи означает одно - вы просто не умеете его "готовить". Знаю что есть ряд способов (даже не бесплатных) перевода кредитного лимита в оборотные средства, что в условиях повышения стоимости гривны делает вполне интересным использования всех имеющихся в распоряжении кредитных лимитов. Если человек интересуется лимитом, то наверняка он знает как его "готовит".
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42
Re: izibank
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