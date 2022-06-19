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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:57

ingtrans - не всеведь завязано на кэшбеках. Существуют и другие способы получения выхлопа от карт. И то что вы не понимаете зачем человеку лимит в изи означает одно - вы просто не умеете его "готовить". Знаю что есть ряд способов (даже не бесплатных) перевода кредитного лимита в оборотные средства, что в условиях повышения стоимости гривны делает вполне интересным использования всех имеющихся в распоряжении кредитных лимитов. Если человек интересуется лимитом, то наверняка он знает как его "готовит". ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42

Re: izibank

  WallNutPen написав:...способы получения выхлопа от карт

Я вот думаю поюзать Заначку с 10% и столбиков наваять (до 13.75%).
Пока не совсем понимаю как выносить депо потом :(
Бо их смешные лимиты на СЭП и р2р просто шокируют в наше время
Какой-то чиста детский банчик :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:07

Re: izibank

В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35

  Howl написав:В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.

Но у Спорта пока нет дебетки, а кредитка занята.
И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%
А таак я б с радостью обоих и заюзал пока всякие Идеи и Бобры думают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:42

  Amethyst написав:И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%

Думаете оно актуально будет через 9 месяцев? Сильно сомневаюсь...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:48

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%

Думаете оно актуально будет через 9 месяцев? Сильно сомневаюсь...

Ну столбик не помешает, там пополнение возможно на 2/3 срока депо, анлим
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:52

Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:09

  Vorlon написав:Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?

анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:12

Re: izibank

  Amethyst написав:Но у Спорта пока нет дебетки...
На сайте и в тарифах они уже пиарят дебетовую карту "sport біла". Что поддержка глаголит по этому поводу?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35

  Howl написав:
  Amethyst написав:Но у Спорта пока нет дебетки...
На сайте и в тарифах они уже пиарят дебетовую карту "sport біла". Что поддержка глаголит по этому поводу?

Саппорт не знает шо это за карта :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 159160161162
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