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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:57
ingtrans - не всеведь завязано на кэшбеках. Существуют и другие способы получения выхлопа от карт. И то что вы не понимаете зачем человеку лимит в изи означает одно - вы просто не умеете его "готовить". Знаю что есть ряд способов (даже не бесплатных) перевода кредитного лимита в оборотные средства, что в условиях повышения стоимости гривны делает вполне интересным использования всех имеющихся в распоряжении кредитных лимитов. Если человек интересуется лимитом, то наверняка он знает как его "готовит".
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WallNutPen
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42
WallNutPen написав:
...способы получения выхлопа от карт
Я вот думаю поюзать Заначку с 10% и столбиков наваять (до 13.75%).
Пока не совсем понимаю как выносить депо потом
Бо их смешные лимиты на СЭП и р2р просто шокируют в наше время
Какой-то чиста детский банчик
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Amethyst
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:07
В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.
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Howl
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35
Howl написав:
В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.
Но у Спорта пока нет дебетки, а кредитка занята.
И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%
А таак я б с радостью обоих и заюзал пока всякие Идеи и Бобры думают
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Amethyst
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:42
Amethyst написав:
И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%
Думаете оно актуально будет через 9 месяцев? Сильно сомневаюсь...
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Vorlon
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:48
Vorlon написав: Amethyst написав:
И у Спорта нема пополняемого депо на 9 мес под 14%
Думаете оно актуально будет через 9 месяцев? Сильно сомневаюсь...
Ну столбик не помешает, там пополнение возможно на 2/3 срока депо, анлим
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Amethyst
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:52
Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?
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Vorlon
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:09
Vorlon написав:Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?
анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000
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Amethyst
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:12
Amethyst написав:
Но у Спорта пока нет дебетки...
На сайте и в тарифах они уже пиарят дебетовую карту "sport біла". Что поддержка глаголит по этому поводу?
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Howl
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35
Howl написав: Amethyst написав:
Но у Спорта пока нет дебетки...
На сайте и в тарифах они уже пиарят дебетовую карту "sport біла". Что поддержка глаголит по этому поводу?
Саппорт не знает шо это за карта
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Amethyst
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