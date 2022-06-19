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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.


А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06

  Howl написав:В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.

сеп на айфонах в спортбанку не працює, лише власники андроїдів можуть виводити гривню без комісії
Sain_повернувся
 
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  #<1 ... 160161162163
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