А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57
А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34
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