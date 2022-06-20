RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.


А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
Valeriy237
 
Повідомлень: 146
З нами з: 21.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06

  Howl написав:В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.

сеп на айфонах в спортбанку не працює, лише власники андроїдів можуть виводити гривню без комісії
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.
lara_08
 
Повідомлень: 205
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:05

  lara_08 написав:
  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.

Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.
Кочевник
 
Повідомлень: 2190
З нами з: 16.02.17
Подякував: 360 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam, Aps, Ferlakur, ramzes4, wolt450, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.