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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57
Кочевник написав:
Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.
А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
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Valeriy237
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Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06
Howl написав:
В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.
сеп на айфонах в спортбанку не працює, лише власники андроїдів можуть виводити гривню без комісії
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Sain_повернувся
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34
Кочевник написав:
Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.
Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.
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lara_08
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:05
lara_08 написав: Кочевник написав:
Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.
Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.
Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.
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Кочевник
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