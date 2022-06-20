А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
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Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57
А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34
Додано: Пон 20 чер, 2022 12:05
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:17
Такое сообщение выдало когда поставила сумму больше чем была до обрезания кредлимита. После отправила заявку с суммой равной до обрезания кредлимита и всё прошло, т.е. возвращают до того лимита, что был ранее пока его не побрили.
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:38
Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.[/quote]
Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.[/quote]
Такое сообщение выдало когда поставила сумму больше чем была до обрезания кредлимита. После отправила заявку с суммой равной до обрезания кредлимита и всё прошло, т.е. возвращают до того лимита, что был ранее пока его не побрили.[/quote]
Скористався інформацією на форумі, поновився кредитний ліміт відразу. Дякую!
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:06
Re: izibank
До обрезания имеется в виду, которое произошло с начала этого месяца или, когда срезали и после вернули 10к грн?
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