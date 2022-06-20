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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.


А Вы подавали заявку через приложение ил поддержку? А то мне, в поддержке, неоднократно озвучивали, что вопрос с кредитными лимитами будет решаться в общем, а индивидуально они не принимают обращения, по возврату кредитного лимита...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:06

  Howl написав:В какой-то степени у sportbank с этим намного веселее: и СЄП, и снятие нала.

сеп на айфонах в спортбанку не працює, лише власники андроїдів можуть виводити гривню без комісії
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:05

  lara_08 написав:
  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.

Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:17

  Кочевник написав:
  lara_08 написав:
  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.

Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.

Такое сообщение выдало когда поставила сумму больше чем была до обрезания кредлимита. После отправила заявку с суммой равной до обрезания кредлимита и всё прошло, т.е. возвращают до того лимита, что был ранее пока его не побрили.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:38

  Кочевник написав:Навіщо чекати? Я в той день, як обнулили кредлім, подав заявку власноруч. Ізібанк швиденько все повернув.

Сейчас при подаче заявки через приложение пишет, что данная операция временно не возможна.[/quote]
Вчасно я їх нахлобучив через лозейку.[/quote]
Такое сообщение выдало когда поставила сумму больше чем была до обрезания кредлимита. После отправила заявку с суммой равной до обрезания кредлимита и всё прошло, т.е. возвращают до того лимита, что был ранее пока его не побрили.[/quote]

Скористався інформацією на форумі, поновився кредитний ліміт відразу. Дякую!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:06

Re: izibank

До обрезания имеется в виду, которое произошло с начала этого месяца или, когда срезали и после вернули 10к грн?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:46

  Howl написав:До обрезания имеется в виду, которое произошло с начала этого месяца или, когда срезали и после вернули 10к грн?

У меня и тогда и тогда было 10к. грн. Думаю принимают заявку с суммой до обрезания в начале этого месяца.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:55

  lara_08 написав:
  Howl написав:До обрезания имеется в виду, которое произошло с начала этого месяца или, когда срезали и после вернули 10к грн?

У меня и тогда и тогда было 10к. грн. Думаю принимают заявку с суммой до обрезания в начале этого месяца.

У меня заявку на мой предыдущий срезанный в начале июня лимит (причем совсем маленький) не приняло. Написало "можно подавать заявку только на снижение лимита". Интересно это как - при текущем ноле ;)? В общем с восстановлением лимита подачей заявки не все так однозначно - работает не у всех
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:30

Re: izibank

Я смог вернуть на лимит в 10к грн, с которого в начале июня у банка получилось срезать 360 грн )

ps Sportbank в выдаче кредитного лимита отказал. По Б5 кредитный лимит сохранился на 2к грн (по задолженности).
Howl
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