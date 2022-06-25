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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:35

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?

анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000

А може хтось перевірити на практиці? Десь в січні звернув увагу на ці депозити в ізі. Передзвонив на гарячку, хлопець відповів, що анлім. Через декілька хвилин цей же хлопець сам передзвонив мені, і сказав - "вибачте за недостовірну інформацію - таки поповнення депо не більше, ніж початкова сума на весь термін дії депозиту."
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:53

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Amethyst
Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?

анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000

А може хтось перевірити на практиці? Десь в січні звернув увагу на ці депозити в ізі. Передзвонив на гарячку, хлопець відповів, що анлім. Через декілька хвилин цей же хлопець сам передзвонив мені, і сказав - "вибачте за недостовірну інформацію - таки поповнення депо не більше, ніж початкова сума на весь термін дії депозиту."

із мого Договору:
1.9. Вкладний рахунок може бути поповнений протягом 2/3 строку вкладу, що
встановлено за цією Заявою-договором (або строку щодо повернення коштів після
чергового періоду пролонгації) вкладного рахунку у сумі не меншій, ніж 100 UAH. Сума
Вкладу та всіх додаткових внесків не може бути більшою ніж 2000000 UAH.
Інших обмежень не побачив.
Чекайте, я поповнювати буду на +50К десь на початку листопада
Правда, якщо у Алки не буде на той час на Мобільному 12+3 :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:48

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lara_08
скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:23

  kulikrom написав:lara_08
скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.

Зображення

Зображення

От мені нафіг не потрібно було, але щойно наколядував 5к для тесту: до війни було 50к, до глобального зрізання - 10к. Спробуйте ще проконсультуватися у охоронця у відділенні - вони зазвичай найобізнаніші люди після вахтерів та таксистів.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:29

  kulikrom написав:lara_08
скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.

Невозможное возможно. Вы ж не первый день на форуме и до сих пор слепо верите поддержке банка. По факту нескольким форумчанам удалось именно через приложение вернуть обрезанный в начале июня кредитный лимит. Выше этого значения пока действительно кредитный лимит не даёт получить, т.е если в начале года был лимит 30к. В связи с войной его обнулили. В апреле дали 10к. В начале июня забрали 5к. невыбранного кредлимита. 20 июня подана заявка через приложение на 10к. и банк установил опять кредлимит 10к., который уже успешно освоен. Т.е. выше 10к. кредлимита пока не прыгнешь.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 02:17

  lara_08 написав:
  kulikrom написав:lara_08
скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.

Невозможное возможно. Вы ж не первый день на форуме и до сих пор слепо верите поддержке банка. По факту нескольким форумчанам удалось именно через приложение вернуть обрезанный в начале июня кредитный лимит. Выше этого значения пока действительно кредитный лимит не даёт получить, т.е если в начале года был лимит 30к. В связи с войной его обнулили. В апреле дали 10к. В начале июня забрали 5к. невыбранного кредлимита. 20 июня подана заявка через приложение на 10к. и банк установил опять кредлимит 10к., который уже успешно освоен. Т.е. выше 10к. кредлимита пока не прыгнешь.


По поводу лимитов IZI-банк, удалось подать через мобильное приложение заявку на лимит, но только чуть меньше (на 50грн.), чем было до снижения лимитов, больше и сколько было, приложение не дало возможность подать. Заявку подал 4-е дня назад, результата нет, лимит не восстановлен. Поддержка говорит, что глобально, пока лимиты не восстанавливают, и индивидуально мне, не захотели рассматривать.

Кейс не успешный, может у кого то и получилось, единичные случаи, но в общем, судя по всему, пока не получается.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 05:20

Re: izibank

  kulikrom написав:сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.

Скорее всего, акцент должен стоять немного по-другому - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение можно не для всех.
ingtrans
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