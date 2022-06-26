Valeriy237 написав:ingtrans написав:
У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.
Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!?
Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита...
Не пытайтесь понять тут логику банка. По крайней мере она не столь проста и линейна как вы думаете. Моя ситуация почти полностью аналогична ситуации ingtrans (единственное отличие - я изредка использовал карту для небольших транзитов - 1-2 раза в месяц на суммы до 10000). А так все остальное 1 в 1. Результат полностью противоположный. Но честно говоря заморачиваться особо из-за такой мелочи как лимит в изи - даже времени жалко. Благо лимитов в др.местах пока хватает с лихвой