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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 164165166167 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Нед 26 чер, 2022 04:42 Valeriy237 написав: ingtrans написав: Valeriy237 написав: Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть? Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?

У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта. У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.



Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!?

Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита... Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!?Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита...

Не пытайтесь понять тут логику банка. По крайней мере она не столь проста и линейна как вы думаете. Моя ситуация почти полностью аналогична ситуации ingtrans (единственное отличие - я изредка использовал карту для небольших транзитов - 1-2 раза в месяц на суммы до 10000). А так все остальное 1 в 1. Результат полностью противоположный. Но честно говоря заморачиваться особо из-за такой мелочи как лимит в изи - даже времени жалко. Благо лимитов в др.местах пока хватает с лихвой Не пытайтесь понять тут логику банка. По крайней мере она не столь проста и линейна как вы думаете. Моя ситуация почти полностью аналогична ситуации ingtrans (единственное отличие - я изредка использовал карту для небольших транзитов - 1-2 раза в месяц на суммы до 10000). А так все остальное 1 в 1. Результат полностью противоположный. Но честно говоря заморачиваться особо из-за такой мелочи как лимит в изи - даже времени жалко. Благо лимитов в др.местах пока хватает с лихвой WallNutPen Повідомлень: 519 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 11:20 Re: izibank Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К. Amid Повідомлень: 1740 З нами з: 12.06.08 Подякував: 213 раз. Подякували: 317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 11:38 Re: izibank Amid написав: Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К. Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.

Это вы точно знаете что в изибанке именно так или это только ваши домыслы? Дело в том, что я подал заявку (<2000 грн.) и эта сумма была ниже чем был мой лимит до якобы "блокировки" и мне банк тоже написал, что лимит можно только понизить. Так я уже и так понизил, что дальше некуда, но все равно отлуп. Как то мой случай не вяжется с тем что вы пишете Это вы точно знаете что в изибанке именно так или это только ваши домыслы? Дело в том, что я подал заявку (<2000 грн.) и эта сумма была ниже чем был мой лимит до якобы "блокировки" и мне банк тоже написал, что лимит можно только понизить. Так я уже и так понизил, что дальше некуда, но все равно отлуп. Как то мой случай не вяжется с тем что вы пишете WallNutPen Повідомлень: 519 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 164165166167 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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