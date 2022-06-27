Valeriy237 написав:Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?
У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.
Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!? Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита...
Не пытайтесь понять тут логику банка. По крайней мере она не столь проста и линейна как вы думаете. Моя ситуация почти полностью аналогична ситуации ingtrans (единственное отличие - я изредка использовал карту для небольших транзитов - 1-2 раза в месяц на суммы до 10000). А так все остальное 1 в 1. Результат полностью противоположный. Но честно говоря заморачиваться особо из-за такой мелочи как лимит в изи - даже времени жалко. Благо лимитов в др.местах пока хватает с лихвой
Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.
Amid написав:Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.
Это вы точно знаете что в изибанке именно так или это только ваши домыслы? Дело в том, что я подал заявку (<2000 грн.) и эта сумма была ниже чем был мой лимит до якобы "блокировки" и мне банк тоже написал, что лимит можно только понизить. Так я уже и так понизил, что дальше некуда, но все равно отлуп. Как то мой случай не вяжется с тем что вы пишете