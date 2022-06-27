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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 04:42

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?

У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.


Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!?
Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита...

Не пытайтесь понять тут логику банка. По крайней мере она не столь проста и линейна как вы думаете. Моя ситуация почти полностью аналогична ситуации ingtrans (единственное отличие - я изредка использовал карту для небольших транзитов - 1-2 раза в месяц на суммы до 10000). А так все остальное 1 в 1. Результат полностью противоположный. Но честно говоря заморачиваться особо из-за такой мелочи как лимит в изи - даже времени жалко. Благо лимитов в др.местах пока хватает с лихвой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:20

Re: izibank

Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:38

Re: izibank

  Amid написав:Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.

Это вы точно знаете что в изибанке именно так или это только ваши домыслы? Дело в том, что я подал заявку (<2000 грн.) и эта сумма была ниже чем был мой лимит до якобы "блокировки" и мне банк тоже написал, что лимит можно только понизить. Так я уже и так понизил, что дальше некуда, но все равно отлуп. Как то мой случай не вяжется с тем что вы пишете :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:50

Не кидайте тапками....А что здесь по лимитам на р2р с дебетки?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:03

WallNutPen
Возможно, изменили подход к рискам и именно Вам решили не разблокировать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:11

  Amid написав:WallNutPen
Возможно, изменили подход к рискам и именно Вам решили не разблокировать.

Ну даже на форуме я такой не один. Так что очень сомневаюсь что это именно мне решили не разблокировать
WallNutPen
 
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