Додано: Пон 27 чер, 2022 11:38

Amid написав: Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К. Мне кажется, форумчане путают базовые понятия. Кредитный лимит действительно можно только понизить. Просто при этом этот лимит разблокируется. Когда вы говорите, что вам обнулили ваш 50000 лимит, вы ошибаетесь - у вас лимит так и остался 50К, но он заблокирован. Когда вы потом подаёте заявку на лимит 10К, то на самом деле снижаете с 50К до 10, но при этом КЛ разблокируется и вы может пользоваться своим пониженным лимитом в 10К.

Это вы точно знаете что в изибанке именно так или это только ваши домыслы? Дело в том, что я подал заявку (<2000 грн.) и эта сумма была ниже чем был мой лимит до якобы "блокировки" и мне банк тоже написал, что лимит можно только понизить. Так я уже и так понизил, что дальше некуда, но все равно отлуп. Как то мой случай не вяжется с тем что вы пишете