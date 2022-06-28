|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 08:38
Gost2013 написав: klug написав: Gost2013 написав:
Скачал договор Заначки, а там процент на остаток свыше 100 грн. -4%.
А где же обещанные 10%?
В інтерфейсі. Договір не оновлюється.
В интерфейсе 10. Смешные они какие-то.
Спасибо.
Где смеяться? Вы счёт же не вчера открывали? А на момент открытия было 4%, что и указано в договоре.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10224
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:46
Vorlon
В том-то и дело, что открывал вчера.
-
Gost2013
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 15.09.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему