Где смеяться? Вы счёт же не вчера открывали? А на момент открытия было 4%, что и указано в договоре.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 08:38
Где смеяться? Вы счёт же не вчера открывали? А на момент открытия было 4%, что и указано в договоре.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:54
А как выплачивается процент от заначки, на карту или капитализируется?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:09
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:16
Кешбек у додатку вже активний, але весь 0% крім на всі категорії 1%. Але після вибору всіх категорій усе одно 0%, у всіх так?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:30
Re: izibank
Мені кругом 0 показує, до вибору і після
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:41
Re: izibank
а тарифы по карте только в картинках? не нахожу pdf...
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:24
Вони трохи збоченці і дістають з pdf з картинками, самі ці картинки і їх показують.
Актуальна версія:
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:34
Ну і ці збоченці ще і ліві тарифи на депо вказали у цьому файлі
Щось схоже на правду відображується у калькуляторі депо на сайті ну і в ІБ.
Депо відкриваються тільки на місяці, а не якийсь "подобовий діапазон".
Мін сума під депо з поповненням і поміс. виплатою 1000 грн.
Під 14% з поповненням можна відкрити від 7 міс.
Депо можна поповнювати протягом 2/3 терміну на анлім (не перевірено!). Як виглядає 2/3 для 7міс депо ніХто не знає
Артисти вільно жанру!
ПС. Ооо, прилетіла обнова по іZі, мож ставочки перемалювали
Додано: Сер 06 лип, 2022 23:51
точно извраты
ребята, кому надо pdf (мне так удобнее отслеживать параметры) - просто печатаем страницу тарифов в pdf
при использовании изи как дебетки(интересна заначка) - есть подводные камни?
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|