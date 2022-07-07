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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:38

  Gost2013 написав:
  klug написав:
  Gost2013 написав:Скачал договор Заначки, а там процент на остаток свыше 100 грн. -4%.
А где же обещанные 10%?

В інтерфейсі. Договір не оновлюється.


В интерфейсе 10. Смешные они какие-то.
Спасибо.

Где смеяться? Вы счёт же не вчера открывали? А на момент открытия было 4%, что и указано в договоре.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:46

Vorlon

В том-то и дело, что открывал вчера.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:54

А как выплачивается процент от заначки, на карту или капитализируется?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:09

  novichok написав:А как выплачивается процент от заначки, на карту или капитализируется?

Капитализируется. Смотрите в выписке и на остатке уже есть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:16

Кешбек у додатку вже активний, але весь 0% крім на всі категорії 1%. Але після вибору всіх категорій усе одно 0%, у всіх так?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:30

Re: izibank

Мені кругом 0 показує, до вибору і після
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:41

Re: izibank

а тарифы по карте только в картинках? не нахожу pdf...
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:24

  keep написав:а тарифы по карте только в картинках? не нахожу pdf...

Вони трохи збоченці і дістають з pdf з картинками, самі ці картинки і їх показують.
Актуальна версія: https://izibank.com.ua/files/tariffs/ta ... 220702.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:34

  klug написав:
  keep написав:а тарифы по карте только в картинках? не нахожу pdf...

Вони трохи збоченці і дістають з pdf з картинками, самі ці картинки і їх показують.
Актуальна версія: https://izibank.com.ua/files/tariffs/ta ... 220702.pdf

Ну і ці збоченці ще і ліві тарифи на депо вказали у цьому файлі :mrgreen:
Щось схоже на правду відображується у калькуляторі депо на сайті ну і в ІБ.
Депо відкриваються тільки на місяці, а не якийсь "подобовий діапазон".
Мін сума під депо з поповненням і поміс. виплатою 1000 грн.
Під 14% з поповненням можна відкрити від 7 міс.
Депо можна поповнювати протягом 2/3 терміну на анлім (не перевірено!). Як виглядає 2/3 для 7міс депо ніХто не знає :mrgreen:
Артисти вільно жанру!

ПС. Ооо, прилетіла обнова по іZі, мож ставочки перемалювали
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:51

точно извраты
ребята, кому надо pdf (мне так удобнее отслеживать параметры) - просто печатаем страницу тарифов в pdf

при использовании изи как дебетки(интересна заначка) - есть подводные камни?
keep
 
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  #<1 ... 165166167168
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