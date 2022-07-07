С заначки на карту деньги могут идти долго. В мой крайний случай - более 2 часов, что в случае когда деньги нужны оперативно - недопустимо. Может конечно мне просто не повезло, но я после этого случая все вывел на спорт от греха подальше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 03:47
С заначки на карту деньги могут идти долго. В мой крайний случай - более 2 часов, что в случае когда деньги нужны оперативно - недопустимо. Может конечно мне просто не повезло, но я после этого случая все вывел на спорт от греха подальше
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