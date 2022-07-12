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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 03:47

  keep написав:
при использовании изи как дебетки(интересна заначка) - есть подводные камни?

С заначки на карту деньги могут идти долго. В мой крайний случай - более 2 часов, что в случае когда деньги нужны оперативно - недопустимо. Может конечно мне просто не повезло, но я после этого случая все вывел на спорт от греха подальше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:52

Як в цьому чудо-банку зареєструватися? Програма на мобілці самовільно закривається вже під час дзвінка з банку.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 15:51

Re: izibank

Mirax, пробуй добавить приложение банка в исключения тасккиллеров.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 18:40

В мене нема ніяких таск-кілерів. Видно не склалося мені заприятелювати з цією банкою.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 18:47

Re: izibank

Mirax, таск-кілери самої системи пристрою можуть бути. В налаштуваннях для застосунку дивиться, може щось буде. Також спробуйте звернутися до підтримки банку.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 19:08

Mirax
Добавить в настройках оболочки исключения - там где экономия батареи.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:51

Пень через колоду зареєстрував. Як тепер пластик отримати безплатно? Кишмиш тут є?
Mirax
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