С заначки на карту деньги могут идти долго. В мой крайний случай - более 2 часов, что в случае когда деньги нужны оперативно - недопустимо. Может конечно мне просто не повезло, но я после этого случая все вывел на спорт от греха подальше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 03:47
С заначки на карту деньги могут идти долго. В мой крайний случай - более 2 часов, что в случае когда деньги нужны оперативно - недопустимо. Может конечно мне просто не повезло, но я после этого случая все вывел на спорт от греха подальше
Додано: Нед 10 лип, 2022 14:52
Як в цьому чудо-банку зареєструватися? Програма на мобілці самовільно закривається вже під час дзвінка з банку.
Додано: Нед 10 лип, 2022 15:51
Re: izibank
Mirax, пробуй добавить приложение банка в исключения тасккиллеров.
Додано: Нед 10 лип, 2022 18:40
В мене нема ніяких таск-кілерів. Видно не склалося мені заприятелювати з цією банкою.
Додано: Нед 10 лип, 2022 18:47
Re: izibank
Mirax, таск-кілери самої системи пристрою можуть бути. В налаштуваннях для застосунку дивиться, може щось буде. Також спробуйте звернутися до підтримки банку.
Додано: Нед 10 лип, 2022 19:08
Mirax
Добавить в настройках оболочки исключения - там где экономия батареи.
Додано: Пон 11 лип, 2022 23:51
Пень через колоду зареєстрував. Як тепер пластик отримати безплатно? Кишмиш тут є?
Додано: Вів 12 лип, 2022 06:57
Re: izibank
Додано: Вів 12 лип, 2022 07:01
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:42
Не работает ваше приложение
В последнее время приложение не работает, не реагирует ни на что. Не могу посмотреть ни баланс на карте, ни перевести деньги. Может, какое-то обновление вышло или что-то вроде того, но хотелось бы узнать как решить эту проблему. До сбоя все работало отлично
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