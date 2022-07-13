wWladlenIshchuk, пробуйте сделать переустановку приложения и, если не поможет, обратиться в поддержку.
На платформе Android 9 приложение работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38
Re: izibank
wWladlenIshchuk, пробуйте сделать переустановку приложения и, если не поможет, обратиться в поддержку.
На платформе Android 9 приложение работает.
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:27
Забороніть цьому додатку доступ до дзвінків. З цим дозволом він взагалі самовільно закривався. Налаштування > Програми > Диспетчер програм > izibank > Дозволи > Телефон. І кеш почистіть йому.
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