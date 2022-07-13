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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38

Re: izibank

wWladlenIshchuk, пробуйте сделать переустановку приложения и, если не поможет, обратиться в поддержку.
На платформе Android 9 приложение работает.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:27

Забороніть цьому додатку доступ до дзвінків. З цим дозволом він взагалі самовільно закривався. Налаштування > Програми > Диспетчер програм > izibank > Дозволи > Телефон. І кеш почистіть йому.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:03

А какие тут условия пополнения депо (не Заначки) срок 2/3 а сумма пополнения, не больше перовоначальной?
novichok
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  #<1 ... 167168169170
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