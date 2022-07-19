RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38

Re: izibank

wWladlenIshchuk, пробуйте сделать переустановку приложения и, если не поможет, обратиться в поддержку.
На платформе Android 9 приложение работает.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4551
З нами з: 08.03.18
Подякував: 490 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:27

Забороніть цьому додатку доступ до дзвінків. З цим дозволом він взагалі самовільно закривався. Налаштування > Програми > Диспетчер програм > izibank > Дозволи > Телефон. І кеш почистіть йому.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 04.06.09
Подякував: 872 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:03

А какие тут условия пополнения депо (не Заначки) срок 2/3 а сумма пополнения, не больше перовоначальной?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:33

  novichok написав:А какие тут условия пополнения депо (не Заначки) срок 2/3 а сумма пополнения, не больше перовоначальной?

ИМХО тут анлим -- реально столбова банка
Я и саппорт помучал на этот счет
А через 6 мес будем точно все знать
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 163 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:20

Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:40

Игорь Алексеевич
Далі його зюкають чпоком.
klug
 
Повідомлень: 7117
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42

  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?

Вы так и у горячки спрашиваете? Не удивительно что вам отвечают не в попад О чем речь? О заначке? Если да то это типо свободного у Пумба или ощадного у альфы. Проценты платят в первый рабочий день каждого месяца. Пополнение и снятие свободное. Но сталкивался с таким что в рабочий день в рабочее время с момента заявки на снятие до появления денег на карте прошло больше двух часов. Поэтому обнулил. Хотя может мне просто не повезло
WallNutPen
 
Повідомлень: 635
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:47

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?

Вы так и у горячки спрашиваете? Не удивительно что вам отвечают не в попад О чем речь? О заначке? Если да то это типо свободного у Пумба или ощадного у альфы. Проценты платят в первый рабочий день каждого месяца. Пополнение и снятие свободное. Но сталкивался с таким что в рабочий день в рабочее время с момента заявки на снятие до появления денег на карте прошло больше двух часов. Поэтому обнулил. Хотя может мне просто не повезло


Спасибо. Не дописал здесь Заначка. Надо немного монет убрать с Пумба и завести в Изю и Спорт. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.