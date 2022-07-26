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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38
wWladlenIshchuk, пробуйте сделать переустановку приложения и, если не поможет, обратиться в поддержку.
На платформе Android 9 приложение работает.
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Howl
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:27
Забороніть цьому додатку доступ до дзвінків. З цим дозволом він взагалі самовільно закривався. Налаштування > Програми > Диспетчер програм > izibank > Дозволи > Телефон. І кеш почистіть йому.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:03
А какие тут условия пополнения депо (не Заначки) срок 2/3 а сумма пополнения, не больше перовоначальной?
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novichok
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:33
novichok написав:
А какие тут условия пополнения депо (не Заначки) срок 2/3 а сумма пополнения, не больше перовоначальной?
ИМХО тут анлим -- реально столбова банка
Я и саппорт помучал на этот счет
А через 6 мес будем точно все знать
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Amethyst
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:20
Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:40
Игорь Алексеевич
Далі його зюкають чпоком.
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klug
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42
Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?
Вы так и у горячки спрашиваете? Не удивительно что вам отвечают не в попад О чем речь? О заначке? Если да то это типо свободного у Пумба или ощадного у альфы. Проценты платят в первый рабочий день каждого месяца. Пополнение и снятие свободное. Но сталкивался с таким что в рабочий день в рабочее время с момента заявки на снятие до появления денег на карте прошло больше двух часов. Поэтому обнулил. Хотя может мне просто не повезло
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WallNutPen
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:47
WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
Это обычный ощадный рахунок со свободный пополнением и снятием на постоянной основе?
А то на гор. линии оператор сказала, что типа он работает месяц, а потом снять не смогу, т.к. он превращается в депозит на год.
Ещё раз позвонил уточнить, сказала др. девушка - бред, кто вам это сказал???
Да я тоже думаю, что бред, но уточню здесь на форуме.
И проценты когда начисляются, подскажите?
Вы так и у горячки спрашиваете? Не удивительно что вам отвечают не в попад О чем речь? О заначке? Если да то это типо свободного у Пумба или ощадного у альфы. Проценты платят в первый рабочий день каждого месяца. Пополнение и снятие свободное. Но сталкивался с таким что в рабочий день в рабочее время с момента заявки на снятие до появления денег на карте прошло больше двух часов. Поэтому обнулил. Хотя может мне просто не повезло
Спасибо. Не дописал здесь Заначка. Надо немного монет убрать с Пумба и завести в Изю и Спорт.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 лип, 2022 15:54
На картку ізібанка можна оформити отримання 6500 від держави?
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СкрипченкоВасиль7
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:13
СкрипченкоВасиль7 написав:
На картку ізібанка можна оформити отримання 6500 від держави?
Да карта называется еПідтримка. Открывается отдельно от основной карты изибанка
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WallNutPen
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