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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:10

Gost2013 Запитав у служби підтримки, вони відповіли, що хоч договір укладався під 4 відсотки, але зараз буде автоматично виплачуватись по 10 відсотків, договір переглядати не потрібно.
yarovets
 
Повідомлень: 20
З нами з: 08.02.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:56

Вернули 5 процентов на карту. Только какой смысл в этих 5 процентах, если есть скарбнычка с 10 процентами.
Порт
 
Повідомлень: 913
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:00

  Порт написав:Вернули 5 процентов на карту. Только какой смысл в этих 5 процентах, если есть скарбнычка с 10 процентами.

ХИ-клиенты вам этого не расскажут :roll:
Банке -- зачет. Анюта -- так держать
Amethyst
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Повідомлень: 2881
З нами з: 05.05.21
Подякував: 178 раз.
Подякували: 531 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:51

Теперь на месяц тоже 14% депозиты с пополнением...
Vorlon
 
Повідомлень: 10321
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:21

ми додали бонусну ставку до izi-депозиту!

тепер при оформленні гривневого депозиту на будь-який термін просто вмикаєш автопролонгацію та додатково отримуєш 0,25% до твоєї ставки 🤩

пропозиція діє включно до 31.08.2022.

https://t.me/izibank_telegram/112
klug
 
Повідомлень: 7236
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:42

Якщо завтра поповню Заначку СЕПом, %% рахувати будуть з суботи чи с понеділка?
novichok
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Повідомлень: 2676
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:24

  novichok написав:Якщо завтра поповню Заначку СЕПом, %% рахувати будуть з суботи чи с понеділка?

з неділі
Мизантрóп
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Повідомлень: 6879
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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  #<1 ... 168169170171
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