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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 15:10
Gost2013 Запитав у служби підтримки, вони відповіли, що хоч договір укладався під 4 відсотки, але зараз буде автоматично виплачуватись по 10 відсотків, договір переглядати не потрібно.
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yarovets
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:56
Вернули 5 процентов на карту. Только какой смысл в этих 5 процентах, если есть скарбнычка с 10 процентами.
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Порт
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:00
Порт написав:
Вернули 5 процентов на карту. Только какой смысл в этих 5 процентах, если есть скарбнычка с 10 процентами.
ХИ-клиенты вам этого не расскажут
Банке -- зачет. Анюта -- так держать
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Amethyst
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:51
Теперь на месяц тоже 14% депозиты с пополнением...
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Vorlon
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:21
https://t.me/izibank_telegram/112
ми додали бонусну ставку до izi-депозиту!
тепер при оформленні гривневого депозиту на будь-який термін просто вмикаєш автопролонгацію та додатково отримуєш 0,25% до твоєї ставки 🤩
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:42
Якщо завтра поповню Заначку СЕПом, %% рахувати будуть з суботи чи с понеділка?
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novichok
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:16
Дуже якісна робота банку, незважаючи на складну ситуацію в країні та економіці
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S1Chepyrda
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:24
novichok написав:
Якщо завтра поповню Заначку СЕПом, %% рахувати будуть з суботи чи с понеділка?
з неділі
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Мизантрóп
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:30
Вітаю. Не чутно, коли Ізі додасть відсотки по кешбеку?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 15 сер, 2022 21:23
_PORT_UA написав:
Вітаю. Не чутно, коли Ізі додасть відсотки по кешбеку?
1-го числа якогось майбутнього місяця
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Мизантрóп
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