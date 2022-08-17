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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:40

Давно не юзал сабжевый банк.
Раньше выход был :чужая тянучка=0, своя p2p до 150К/мес. и до 10шт./мес.=0, банкоматТАС=0, p2p на карты ТАС=0.
Подскажите, сейчас так и осталось или "улучшили"?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:54

Re: izibank

izibank прислал сообщение про восстановления размера кредитного лимита по состоянию на 23 февраля. При этом ТАС пока не думает про такое.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:10

  Howl написав:izibank прислал сообщение про восстановления размера кредитного лимита по состоянию на 23 февраля. При этом ТАС пока не думает про такое.

Мне пришло аж 2 таких сообщения и это при том, что довоенный лимит мне восстановили еще раньше.
ingtrans
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  #<1 ... 169170171172
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