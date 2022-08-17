Давно не юзал сабжевый банк.
Раньше выход был :чужая тянучка=0, своя p2p до 150К/мес. и до 10шт./мес.=0, банкоматТАС=0, p2p на карты ТАС=0.
Подскажите, сейчас так и осталось или "улучшили"?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:40
Давно не юзал сабжевый банк.
Раньше выход был :чужая тянучка=0, своя p2p до 150К/мес. и до 10шт./мес.=0, банкоматТАС=0, p2p на карты ТАС=0.
Подскажите, сейчас так и осталось или "улучшили"?
Додано: Сер 17 сер, 2022 13:54
Re: izibank
izibank прислал сообщение про восстановления размера кредитного лимита по состоянию на 23 февраля. При этом ТАС пока не думает про такое.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:10
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:29
А сам ліміт повернули? Бо повідомлення теж прийшло, але баланс без змін. Проте я підозрюю, що на це міг вплинути експеримент з підняттям від 0 до 5к, які могли тепер стати моїм "довоєнним лімітом".
UPD. Прислали нове повідомлення, що поки ще нічого й не починали відновлювати.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:43
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:47
Re: izibank
Пришло сообщение, что сообщение о восстановлении кредитного лимита было спамом
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