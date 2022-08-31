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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:22
Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.
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klug
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Додано: Сер 31 сер, 2022 22:25
klug написав:
Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.
ні, а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
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novichok
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:14
novichok написав:
а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
І при спробі зберегти категорії КБ теж.
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klug
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