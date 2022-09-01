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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:22

Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:25

  klug написав:Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.

ні, а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:14

  novichok написав:а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.

І при спробі зберегти категорії КБ теж.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:13

По Заначці немає відсотків,так повинно бути?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:16

  klug написав:
  novichok написав:а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.

І при спробі зберегти категорії КБ теж.

КБ працює(зберігається). На харчі непоганий відсоток дає
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:54

Не тільки по заначці, ще за всіма депозитами немає відсотків
stacnik1963
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:01

Re: izibank

Вперше затримується виплата відсотків, раніше була одразу ж після 7 ранку
stacnik1963
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