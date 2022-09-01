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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:22
Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.
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klug
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2
Додано: Сер 31 сер, 2022 22:25
klug написав:
Панове, а ізя повернув ліміти чи ні? Мені здається, що вони в телезі себе тролять більше, ніж самі усвідомлюють.
ні, а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
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novichok
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:14
novichok написав:
а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
І при спробі зберегти категорії КБ теж.
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klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:13
По Заначці немає відсотків,так повинно бути?
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novichok
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:16
klug написав: novichok написав:
а при спробі збільшити ліміт самостійно пише, що операція тимчасово недоступна.
І при спробі зберегти категорії КБ теж.
КБ працює(зберігається). На харчі непоганий відсоток дає
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novichok
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:54
Не тільки по заначці, ще за всіма депозитами немає відсотків
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stacnik1963
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:01
Вперше затримується виплата відсотків, раніше була одразу ж після 7 ранку
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stacnik1963
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