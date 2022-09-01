izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:47
Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
S i m
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:31
Всі відсотки виплатили, за всіма депозитами
stacnik1963
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:26
S i m написав: Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:43
klug написав: S i m написав: Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
а где про это сообщили ?!
S i m
Повідомлень: 119
З нами з: 31.01.21
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Подякували: 9 раз.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:43
S i m написав: klug написав:
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
а где про это сообщили ?!
Свідлов
пише
, що вже навіть перші кошти сьогодні зайшли. Більше того, кредтика не 75, а 150 тепер. Скрін за стилем схожий на ті, що приходять у застосунку, але вони сьогодні увесь день йдуть із запізненням, можливо ще не усім дійшли.
klug
Повідомлень: 7361
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Подякував: 312 раз.
Подякували: 1033 раз.
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