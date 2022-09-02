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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:47

  Arom написав:Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк


рефералку не платят...
S i m
 
Повідомлень: 119
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:31

Re: izibank

Всі відсотки виплатили, за всіма депозитами
stacnik1963
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Повідомлень: 3
З нами з: 01.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:26

  S i m написав:
  Arom написав:Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк


рефералку не платят...

ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
klug
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:43

  klug написав:
  S i m написав:
  Arom написав:Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк


рефералку не платят...

ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.


а где про это сообщили ?!
S i m
 
Повідомлень: 119
З нами з: 31.01.21
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:43

  S i m написав:
  klug написав:ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.


а где про это сообщили ?!

Свідлов пише, що вже навіть перші кошти сьогодні зайшли. Більше того, кредтика не 75, а 150 тепер. Скрін за стилем схожий на ті, що приходять у застосунку, але вони сьогодні увесь день йдуть із запізненням, можливо ще не усім дійшли.
klug
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:26

Re: izibank

Хтось купував тут долари для депозиту на 3 місяці?
Курс 36,93, комісія за зняття 15 грн, незалежно від суми. Я все правильно зрозумів?
Можна відкрити онлайн?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:01

Пансер онлайн можна, але відкривати доларові депо у банках не з топ5 стрьомно, бо нема гарантії що у банка буде валютний кеш на видачу чи взагалі банк проживе 3 місяці і не повернуть по курсу НБУ у гривні
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1045
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  #<1 ... 171172173174
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