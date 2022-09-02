izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:47
Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
S i m
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:31
Всі відсотки виплатили, за всіма депозитами
stacnik1963
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:26
S i m написав: Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:43
klug написав: S i m написав: Arom написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно,ТАС, спорт, бвр, пумб,форвард або а-банк
рефералку не платят...
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
а где про это сообщили ?!
S i m
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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:43
S i m написав: klug написав:
ізя знову платить: 50 грн за дебетку або 75 за кредитку.
а где про это сообщили ?!
Свідлов
пише
, що вже навіть перші кошти сьогодні зайшли. Більше того, кредтика не 75, а 150 тепер. Скрін за стилем схожий на ті, що приходять у застосунку, але вони сьогодні увесь день йдуть із запізненням, можливо ще не усім дійшли.
klug
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:26
Хтось купував тут долари для депозиту на 3 місяці?
Курс 36,93, комісія за зняття 15 грн, незалежно від суми. Я все правильно зрозумів? Можна відкрити онлайн?
Пансер
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:01
Пансер онлайн можна, але відкривати доларові депо у банках не з топ5 стрьомно, бо нема гарантії що у банка буде валютний кеш на видачу чи взагалі банк проживе 3 місяці і не повернуть по курсу НБУ у гривні
Sain_повернувся
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:58
А что у Изи с кэшбеком категории "на вси покупки"? Эта категория временно не доступна ввиду исчезающе малой величины?
Кащей
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:03
Пансер написав:
Курс 36,93...
А izibank явно не обещал такой курс:
izibank написав:💸 купівля валюти здійснюється згідно курсу на дату валютообміну, який зазначено в додатку izibank. t.me/izibank_telegram/127
В приложении для платформы Android рисует:
карточный -- 37,6657 ₴/$ обменный -- 36,9343 ₴/$
А что отображается в приложении для iOS?
Howl
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:38
Sain_повернувся написав: Пансер
онлайн можна, але відкривати доларові депо у банках не з топ5 стрьомно, бо нема гарантії що у банка буде валютний кеш на видачу чи взагалі банк проживе 3 місяці і не повернуть по курсу НБУ у гривні
Галя балувана. В Ощаді простіше зняти ніж у ТАСі?
klug
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