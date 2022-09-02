ще й 0,75%+15UAH за зняття коштів після депозиту, так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:07
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:30
Re: izibank
kulikrom, получается, что да.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:25
Re: izibank
Блеать. Як не матюкатися! Вони що о*уїли! Я не можу зняти декілька місяців валюту з карти, вирішив відкрити депо, а тут ще й комісію вводять!
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