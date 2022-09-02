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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:07

  Howl написав:обменный -- 36,9343 ₴/$

ще й 0,75%+15UAH за зняття коштів після депозиту, так?
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:30

Re: izibank

kulikrom, получается, что да. :(
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:25

Re: izibank

Блеать. Як не матюкатися! Вони що о*уїли! Я не можу зняти декілька місяців валюту з карти, вирішив відкрити депо, а тут ще й комісію вводять!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:48

Хорошая ловушка для жадных хомячков.
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