Так отож. Когда уже введут какую-то ответственность за дезинформацию от горячей линии? Эти консультанты уже задолбали вечной лажей. Почему при этом расплачиваться должны клиенты, а не банки, магазины и т.д.? В крайнем случае, пусть высчитывают из зарплаты тех недоделанных консультантов, которые ничего не знают, но языком ляпают.
Может, пора уже писать массовые жалобы в НБУ, Держпродспоживслужбу и т.п.? Задолбало уже ходить по минному полю и периодически влетать на деньги. Относительно популярных банков ещё можно тут ответ найти, а по другим, как например, РВС, задаешь-задаешь вопросы, а ответов только единицы. Вот и приходится на свой страх и риск, основываясь только на с большой долей вероятности неправдивых ответах консультантов.
Разве ж это дело?