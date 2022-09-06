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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:22
mustbe написав:
Так с той поддержки - какой спрос ?
Эти студенты ни за что не отвечают.
Нарисуют комис в начале октября - не они ж его оплачивать будут. В лучшем случае - принесут глубокие извинения за некорректные циферки в застосунке
Так отож. Когда уже введут какую-то ответственность за дезинформацию от горячей линии? Эти консультанты уже задолбали вечной лажей. Почему при этом расплачиваться должны клиенты, а не банки, магазины и т.д.? В крайнем случае, пусть высчитывают из зарплаты тех недоделанных консультантов, которые ничего не знают, но языком ляпают.
Может, пора уже писать массовые жалобы в НБУ, Держпродспоживслужбу и т.п.? Задолбало уже ходить по минному полю и периодически влетать на деньги. Относительно популярных банков ещё можно тут ответ найти, а по другим, как например, РВС, задаешь-задаешь вопросы, а ответов только единицы. Вот и приходится на свой страх и риск, основываясь только на с большой долей вероятности неправдивых ответах консультантов.
Разве ж это дело?
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:36
Похоже изя вознамерился повторить весенний финт, когда декларировали продленный грейс до конца июня, а потом 30 мая тихо изменили срок пополнения на стандартный, до конца мая. Возможно кто то влетел на комиссию. Практикуют мелкое грязное мошенничество.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:12
Мизантрóп написав: ВIВ написав: Howl написав:
ВIВ, должно. Там МСС продуктов.
Тогда выходит лучше таким образом в Сильпо покупать, чем БВР
есс-но и чек желательно не менее 250грн.
Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:44
candidat написав:
Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?
Якщо мова про акцiйнi сертифiкати Сiльпа то МСС 7399 - так свiтило у Альфи. Не думаю що для рiзних банкiв у Сiльпа буде рiзний термiнал. Втiм за 2 днi, пiсля отримання в Сiльпа пiдтвердження, у Альфи МСС змiнився на 5411. Може таке буде й тут. Треба тестити
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:08
На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...
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Пансер
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:12
Пансер написав:
На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...
Не забудьте про платний вихід.
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klug
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2
Додано: Вів 06 вер, 2022 21:47
klug написав: Пансер написав:
На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...
Не забудьте про платний вихід.
Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн.
Долларів 12 вийде з повного наливу.
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novichok
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Додано: Вів 06 вер, 2022 22:49
novichok написав: klug написав: Пансер написав:
На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...
Не забудьте про платний вихід.
Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн.
Долларів 12 вийде з повного наливу.
Усе пізнається у порівнянні: деякі банчики беруть більшу за обмін ніж тут за вихід, особливо відбиті крім того ще й курс задирають. Тому просто потрібно не забувати при порівнянні умов, що тут теж є побори, але на виході, а не як у решти.
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2
Додано: Вів 06 вер, 2022 23:50
novichok написав:
Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн.
Долларів 12 вийде з повного наливу.
За комісію знаю. Сьогодні не хотів чекати на оновлення і зранку відкрив в Райфі ще дорожче, а після обіду з'явилося оновлення) Зате менше сумнівів щодо можливості забрати депозит.
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Пансер
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Додано: Вів 06 вер, 2022 23:59
candidat написав:Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?
Без выхлопа проходит эта покупка.
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