RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:22

  mustbe написав:Так с той поддержки - какой спрос ?
Эти студенты ни за что не отвечают.
Нарисуют комис в начале октября - не они ж его оплачивать будут. В лучшем случае - принесут глубокие извинения за некорректные циферки в застосунке

Так отож. Когда уже введут какую-то ответственность за дезинформацию от горячей линии? Эти консультанты уже задолбали вечной лажей. Почему при этом расплачиваться должны клиенты, а не банки, магазины и т.д.? В крайнем случае, пусть высчитывают из зарплаты тех недоделанных консультантов, которые ничего не знают, но языком ляпают.
Может, пора уже писать массовые жалобы в НБУ, Держпродспоживслужбу и т.п.? Задолбало уже ходить по минному полю и периодически влетать на деньги. Относительно популярных банков ещё можно тут ответ найти, а по другим, как например, РВС, задаешь-задаешь вопросы, а ответов только единицы. Вот и приходится на свой страх и риск, основываясь только на с большой долей вероятности неправдивых ответах консультантов.
Разве ж это дело?
candidat
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:36

Похоже изя вознамерился повторить весенний финт, когда декларировали продленный грейс до конца июня, а потом 30 мая тихо изменили срок пополнения на стандартный, до конца мая. Возможно кто то влетел на комиссию. Практикуют мелкое грязное мошенничество.
Порт
 
Повідомлень: 920
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:12

  Мизантрóп написав:
  ВIВ написав:
  Howl написав:ВIВ, должно. Там МСС продуктов.

Тогда выходит лучше таким образом в Сильпо покупать, чем БВР :)

есс-но и чек желательно не менее 250грн.

Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?
candidat
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:44

Re: izibank

  candidat написав:Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?

Якщо мова про акцiйнi сертифiкати Сiльпа то МСС 7399 - так свiтило у Альфи. Не думаю що для рiзних банкiв у Сiльпа буде рiзний термiнал. Втiм за 2 днi, пiсля отримання в Сiльпа пiдтвердження, у Альфи МСС змiнився на 5411. Може таке буде й тут. Треба тестити
Alien
 
Повідомлень: 675
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:08

Re: izibank

На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...
Пансер
 
Повідомлень: 267
З нами з: 22.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:12

  Пансер написав:На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...

Не забудьте про платний вихід.
klug
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:47

  klug написав:
  Пансер написав:На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...

Не забудьте про платний вихід.

Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн. :shock:
Долларів 12 вийде з повного наливу.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:49

  novichok написав:
  klug написав:
  Пансер написав:На Андроїді з оновленням з'явилася онлайн - покупка доларів для депозиту. Євро поки що немає...

Не забудьте про платний вихід.

Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн. :shock:
Долларів 12 вийде з повного наливу.

Усе пізнається у порівнянні: деякі банчики беруть більшу за обмін ніж тут за вихід, особливо відбиті крім того ще й курс задирають. Тому просто потрібно не забувати при порівнянні умов, що тут теж є побори, але на виході, а не як у решти.
klug
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:50

Re: izibank

  novichok написав:Там, здається, комісія кінська...0.75%+15грн.
Долларів 12 вийде з повного наливу.

За комісію знаю. Сьогодні не хотів чекати на оновлення і зранку відкрив в Райфі ще дорожче, а після обіду з'явилося оновлення) Зате менше сумнівів щодо можливості забрати депозит.
Пансер
 
Повідомлень: 267
З нами з: 22.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:59

Re: izibank

candidat написав:Под каким mcc идёт покупка сертификата с помощью карты Изи?
Без выхлопа проходит эта покупка.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 30.08.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 175176177178
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1780)
07.09.2022 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.